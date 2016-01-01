سقوط عاطل وراء سرقة أجهزة إلكترونية من فيلات وشقق بالتجمع الخامس

تمكن رجال مباحث التجمع الخامس، من القبض على عاطل تخصص فى سرقة الشقق والفيلات بمنطقة التجمع، والذى تم ضبطه واعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة، وذلك عن طريق التسلق، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، معلومات مفادها أن "أحمد س ح" 39 سنة، عاطل، ومقيم المقطم، والسابق اتهامه فى 14 قضية أخرها 2815 لسنة 2012م جنح التجمع الخامس "سرقة مسكن"، يزاول نشاطا إجراميا فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق.

وعلى الفور تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة المعلومات وأنه وراء ارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، وسرقة شاشة، و2 هاتف محمول من داخل مسكن المواطن "جلال عبد الفتاح" 46 سنة، مهندس، ومقيم النرجس، وسرقة جهاز تاب، وهاتف محمول من مسكن المواطنة "كلثوم عبد المنعم" 63 سنة، ربه منزل ومقيمة المقطم، وسرقة هاتف محمول من مسكن "أحمد م ك" 23 سنة، أمين مخزن بشركة، ومقيم القطامية.

كما تم بإرشاد المتهم ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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