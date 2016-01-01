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مدرب الأهلي لـ في الجول: ما ميزة بتروسبورت لنلعب عليه؟

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مدرب الأهلي لـ في الجول: ما ميزة بتروسبورت لنلعب عليه؟ مدرب الأهلي لـ في الجول: ما ميزة بتروسبورت لنلعب عليه؟

يرى محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب عام الأهلي أنه لا توجد ميزة في تأجير الفريق لملعب بتروسبورت الذي يرى النادي الأحمر أنه يأتي بنتائج عكسية على الفريق.

واضطر الأهلي للعب في بتروسبورت الفترة الماضية في ظل رفض الجهات الأمنية إقامة المباريات على استادي الدفاع الجوي والقاهرة.

واستقر الأهلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية لشكواه المستمرة من بتروسبورت الذي يخدم منافسيه وفقا لتصريحات مسؤوليه.

وقال عظيمة لـFilGoal.com:"السفر لبرج العرب مرهق بالتأكيد لكن ما الذي يدفعنا للعب في بتروسبورت طالما أننا نؤجر الملعب الذي نخوض عليه مبارياتنا؟"

وأضاف "الاستاد لا يمثل عقدة، فنحن قادرون على اللعب عليه وتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي الأحد".

ويحل الأهلي ضيفا على الإنتاج في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز على استاد بتروسبورت بعد رفض الأمن إقامة اللقاء على استاد السلام.

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