حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 2016/1/2

حظك اليوم لبرج الأسد ليوم السبت الموافق 2 يناير 2016 طبقا لتوقعات علماء الفلك سهل ويسر وستستطيع تحقيق أحلامك وطموحاتك
>طفرة كبيرة ستجتاح حياتك العملية وستخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أحلامك، لذلك حاول أن تكون متفائلا ولا تتراجع أو تتهاون عن أداء مهامك.
>فى أول يوم فى العام ستلاحظ تغييرا كبيرا فى صفات شريك حياتك، الذى سيحاول أن يرافقك كل مواقفك وسيكون بجوارك فى أى شىء.
>ستواجهك بعض الآلام الجسدية، لكنها ستكون مجرد أعراض لضغوط نفسية مررت بها، فلا تقلق لم تترك أثرا وستزول بمجرد انتهاء السبب.
>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.
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على الصعيد المهنى:
>طفرة كبيرة ستجتاح حياتك العملية وستخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أحلامك، لذلك حاول أن تكون متفائلا ولا تتراجع أو تتهاون عن أداء مهامك.
على الصعيد العاطفى:
>فى أول يوم فى العام ستلاحظ تغييرا كبيرا فى صفات شريك حياتك، الذى سيحاول أن يرافقك كل مواقفك وسيكون بجوارك فى أى شىء.
على الصعيد الصحى:
>ستواجهك بعض الآلام الجسدية، لكنها ستكون مجرد أعراض لضغوط نفسية مررت بها، فلا تقلق لم تترك أثرا وستزول بمجرد انتهاء السبب.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.
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