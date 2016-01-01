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حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 2016/1/2

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حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 2016/1/2 حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 2016/1/2
لبرج الأسد ليوم السبت الموافق 2 يناير 2016 طبقا لتوقعات علماء الفلك سهل ويسر وستستطيع تحقيق أحلامك وطموحاتك

على الصعيد المهنى:


>طفرة كبيرة ستجتاح حياتك العملية وستخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أحلامك، لذلك حاول أن تكون متفائلا ولا تتراجع أو تتهاون عن أداء مهامك.

على الصعيد العاطفى:


>فى أول يوم فى العام ستلاحظ تغييرا كبيرا فى صفات شريك حياتك، الذى سيحاول أن يرافقك كل مواقفك وسيكون بجوارك فى أى شىء.

على الصعيد الصحى:


>ستواجهك بعض الآلام الجسدية، لكنها ستكون مجرد أعراض لضغوط نفسية مررت بها، فلا تقلق لم تترك أثرا وستزول بمجرد انتهاء السبب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.
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