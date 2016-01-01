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برج القوس حظك اليوم السبت 2016/1/2

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برج القوس حظك اليوم السبت 2016/1/2 برج القوس حظك اليوم السبت 2016/1/2
وتوقعات علماء الفلك،

على الصعيد المهنى:

أنت اليوم تقوم بمهامك على أكمل وجه وبفاعلية أكثر من المعتاد، لذا فلا ترفض المساعدة من الآخرين وقم بتحسين قدراتك ومهاراتك، والعمل الجماعى يمكنك من تحقيق أهدافك وينمى قدراتك، ويساعدك على تحقيق ما ترغب فيه.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

تبدأ عام جديد بعلاقة عاطفية جميلة مع شريك حياتك، فأنت بعد وقت طويل من الانتظار وجدته أمامك، وتعيش فى أسعد أيام حياتك فى الوقت الحالى، كذلك فأنت تبدأ صفحة جديدة مع عائلتك وتزيل الخلافات القديمة بينكم.

برج القوس على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، ولكن هناك بعض المشاكل الصحية التى قد تواجهك إذا لم تهتم وتعتنى بصحتك وتبتعد عن كل الأشياء التى قد تصيبك بالأمراض.
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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش على وفاق مع محيطك سواء على المستوى الشخصى أو المهنى، لذا قم بتقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين، وأنت تعيش فى أجواء عاطفية جيدة هذه الأيام.

 

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مصر 365

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