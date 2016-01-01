برج العقرب حظك اليوم السبت 2015/1/2

برج الثور على الصعيد المهنى:

حظك اليوم لبرج العقرب يوم 2 يناير 2016 لم يكون جيد أو يستدعى التفاؤل لكن أكد علماء الفلك على أن بداية العام ستختلف عن آخره وسيجدون الخير بعد منتصف العام

ستتعرض لإغراءات مادية كبيرة فى عملك مقابل أن تتخلى عن بعض مبادئك، لذلك لا تخدع حالك وحاول أن تكون أكثر وضوحا، فأمامك الطريقين وعليك أن تختار.

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>ستتعرض حياتك العاطفية إلى شرخ كبير من الممكن أن يطيح بها تماما، فلا عليك فى هذا اليوم سواء الانتظار دون اتخاذ أى قرار أو أى سلوك أو فعل ربما يقضى على حياتك تماما.>على الرغم من المشاكل الكبرى التى سيتعرض لها أبناء هذا البرج إلا أنهم سيكونون متماسكين وقادرين على التحكم فى حالهم، لذلك لم يتعرضوا لأى مشاكل صحية وسيتخطون هذه الأزمة.>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.