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برج العقرب حظك اليوم السبت 2015/1/2

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برج العقرب حظك اليوم السبت 2015/1/2 برج العقرب حظك اليوم السبت 2015/1/2
لبرج العقرب يوم 2 يناير 2016 لم يكون جيد أو يستدعى التفاؤل لكن أكد علماء الفلك على أن بداية العام ستختلف عن آخره وسيجدون الخير بعد منتصف العام

برج الثور على الصعيد المهنى:

ستتعرض لإغراءات مادية كبيرة فى عملك مقابل أن تتخلى عن بعض مبادئك، لذلك لا تخدع حالك وحاول أن تكون أكثر وضوحا، فأمامك الطريقين وعليك أن تختار.

على الصعيد العاطفى:


>ستتعرض حياتك العاطفية إلى شرخ كبير من الممكن أن يطيح بها تماما، فلا عليك فى هذا اليوم سواء الانتظار دون اتخاذ أى قرار أو أى سلوك أو فعل ربما يقضى على حياتك تماما.

على الصعيد الصحى:


>على الرغم من المشاكل الكبرى التى سيتعرض لها أبناء هذا البرج إلا أنهم سيكونون متماسكين وقادرين على التحكم فى حالهم، لذلك لم يتعرضوا لأى مشاكل صحية وسيتخطون هذه الأزمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.
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مصر 365

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