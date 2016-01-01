للأمهات.. نصائح للحفاظ على صحة طفلك مع برودة الطقس

يعانى كثير من الأطفال من الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل ضعف مناعة الطفل. الأنفلونزا

>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، يتسبب انخفاض درجات حرارة الجو فى زيادة فرص إصابة الطفل بأدوار البرد والأنفلونزا نتيجة ضعف مناعة الطفل خاصة الأطفال فى الفئة العمرية أقل من خمس سنوات. نصائح ضرورية لحماية طفلك من أدوار البرد

>واستكملت د.نهى قائلة: "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأم مراعاتها لحماية طفلها من الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا وأهمها: تجنب استحمام الطفل مع برودة الطقس الشديدة

>يجب على الأم تجنب استحمام طفلها مع برودة الطقس الشديد لتجنب إصابته بأدوار البرد والأنفلونزا والاكتفاء بتغير ملابس طفلها لضمان لتقليل فرص الإصابة بالأنفلونزا. ارتداء ملابس مناسبة

>يجب على الأم عدم المبالغة فى ارتداء طفلها للملابس اعتقادًا منها بأن ذلك يساهم فى حمايته من نزلات البرد والأنفلونزا ويفضل أن تهتم الأم بأن يرتدى طفلها ملابس تضمن له الحصول على التدفئة والتغلب على الشعور ببرودة الجو حتى يتعرض الطفل لبعض المشاكل الصحية عند تخفيف الملابس.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365