بالصور..السيطرة على حريق فندق العنوان في وقت قياسي

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق اندلع أمس في فندق العنوان بمنطقة داون تاون في دبي قبيل انطلاق احتفالات الإمارة برأس السنة الميلادية، وكشف الحريق مدى استعداد الأجهزة التنفيذية في دبي للاحتواء والتدخل السريع، حيث تمت السيطرة عليه في وقت قياسي، وعكس الحادث شفافية كبيرة أظهرتها البيانات الرسمية والتصريحات المتتالية عن حالة الحريق حتى السيطرة عليه، وسمح التعامل الحرفي مع الحدث بتنظيم احتفال رأس السنة وفق المخطط حيث انطلقت الاحتفالات من خلال استعراضات الألعاب النارية والضوئية التي أبهرت ما يقرب من مليوني شخص.

وتفصيلاً، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي إصابة 16 شخصاً جراء الحريق بينهم 14 إصابة بسيطة وحالة متوسطة وإصابة بجلطة قلبية، مشيراً إلى أن الإصابات جاءت نتيجة التدافع والدخان المنتشر، وليس من بين المصابين أطفال.

تقدير

وشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية شباب الدفاع المدني في دبي على حرفيتهم العالية في التعامل مع الحريق.

وقال سموه في تدوين عبر حسابه في «تويتر»: كل التقدير لشباب الدفاع المدني الذين تعاملوا مع حريق دبي بجدارة وحرفية. آمل لمن في قلبه مرض الحسد والحقد أن يجد من يطفئها.

وأعلنت منى المري مديرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي عقب اندلاع الحريق عن إخلاء كافة المقيمين بالمبنى واستمرار الاحتفالات بالعام الجديد، مشيرة إلى ترجيح بأن تكون النيران اندلعت من أحد مطابخ الفندق.

وقالت المري: نحن كمؤسسة إعلامية يجب علينا موافاة الجمهور بكافة التفاصيل وبكل شفافية عن التطورات عبر الوسائل الإعلامية.

ووفرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لنزلاء فندق العنوان داون تاون غرفاً فندقية لخدمتهم.

وقال اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي إن الحريق اندلع في الفندق حوالي الساعة الثامنة والنصف وبدأ في الطابق 20 من خارج البرج وتمكنت فرق الدفاع المدني من مكافحته دون تسجيل وفيات، وأخلي الفندق والمنطقة المحيطة بالكامل ولم يمتد الحريق إلى الداخل وأقيمت الاحتفالات في موعدها وحسب الجدول المعد لها.

وقال اللواء خبير راشد المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي إن الأنظمة الداخلية المخصصة لمكافحة الحريق منعت وصول الحريق للداخل و تمت الاستعانة بـ 4 فرق إطفاء في الموقع للتعامل مع الحريق وضمان سلامة الجميع، منوهاً بأن رجال الدفاع المدني وقواته مدربة ومستعدة للسيطرة على أي طارئ مهما كان حجمه.

ولفت اللواء المطروشي إلى أن البحث جار في مسببات الحادث.

وقت قياسي

أكد العقيد عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بردبي لـ «البيان» أن أعداداً كبيرة تم إخلاؤها من الفندق في وقت قياسي وتم تجهيز مكان آمن للنزلاء والعاملين والتدقيق على كافة الغرف ومرافق الفندق للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين في الداخل.

وأوضح أن المنطقة التي يقع فيها الفندق كانت مزدحمة جداً نظراً للاحتفالات والمطاعم المحيطة كانت مكتظة وتمت متابعة عمليات الإطفاء عبر غرف العمليات والكاميرات والإسعاف الجوي.

تعامل احترافي مع حدث متطور

لعب المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس، دوراً حيوياً في توفير دفق مستمر من المعلومات فور توفرها، وبشفافية عالية، الأمر الذي أسهم في تهدئة حالة القلق التي انتابت الناس داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الحريق.

كما لعبت هذه المعلومات، والتي تم الحصول عليها من مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها الدفاع المدني والشرطة والإسعاف، في الحد بشدة من انتشار الشائعات المغرضة، خصوصاً أن مقاطع الفيديو والصور التي تم التقاطها للحريق انتشرت بشكل هائل عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد تناقلت وسائل الإعلام العالمية المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية المعلومات التي بثها المكتب الإعلامي، الأمر الذي أتاح تقديم صورة واقعية للحدث والتطورات الجارية على الأرض.

«البيان» تشكر

أكد دينيس ملاري مصور «البيان»، أنه فوجئ بنشوب الحريق بينما كان في الطابق 48 من فندق العنوان، بهدف تصوير الألعاب النارية في إطار احتفالات رأس السنة.

وقال إنه بينما كان قريباً من حافة الشرفة لالتقاط الصور، شاهد ألسنة النيران تقترب من أسفل مبنى الفندق فشعر بالذعر، واتصل بأحد أصدقائه لإبلاغه بالأمر، كما اتصل بالشرطة التي هدأت من روعه وطلبت منه البقاء في مكان آمن بعيداً عن الحريق، كما تم إبلاغه بأنه تم تعريف رجال الإطفاء بموقعه. وتتقدم «البيان» بالشكر الخالص لرجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف.