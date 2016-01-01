أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نجم ميلان السابق: أتمنى قيادة فريقا كبيرا يوما ما

Google+ Print
نجم ميلان السابق: أتمنى قيادة فريقا كبيرا يوما ما نجم ميلان السابق: أتمنى قيادة فريقا كبيرا يوما ما

أعرب روبرتو دونادوني مدرب بولونيا عن تمنيه قيادة فريق كبير مستقبلا خلال مشواره التدريبي.

وتولى نجم ميلان السابق تدريب منتخب إيطاليا خلفا لمارشيلو ليبي - الذي توج بكأس العالم مع الفريق عام 2006 - وقاد الفريق لدور الـ8 في مسابقة يورو 2008.

وقال لاعب الروسونيري في عهده الذهبي الذي توج فيه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات:"أنا طموح وأتمنى تدريب فريق كبير في يوم من الأيام".

وأضاف لصحيفة كوريري ديلو سبورت "حتى يومنا هذا السير في ملعب سان سيرو والإحساس بقيمة وتأثير الجمهور يعتبر أمرا مميزا، أشعر بالقشعريرة جراء ذلك".

وأردف "تحدثت مع سيلفيو برلسكوني رئيس ميلان منذ أشهر قليلة، تذكرنا معا الأيام الذهبية في النادي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع