نجم ميلان السابق: أتمنى قيادة فريقا كبيرا يوما ما

أعرب روبرتو دونادوني مدرب بولونيا عن تمنيه قيادة فريق كبير مستقبلا خلال مشواره التدريبي.

وتولى نجم ميلان السابق تدريب منتخب إيطاليا خلفا لمارشيلو ليبي - الذي توج بكأس العالم مع الفريق عام 2006 - وقاد الفريق لدور الـ8 في مسابقة يورو 2008.

وقال لاعب الروسونيري في عهده الذهبي الذي توج فيه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات:"أنا طموح وأتمنى تدريب فريق كبير في يوم من الأيام".

وأضاف لصحيفة كوريري ديلو سبورت "حتى يومنا هذا السير في ملعب سان سيرو والإحساس بقيمة وتأثير الجمهور يعتبر أمرا مميزا، أشعر بالقشعريرة جراء ذلك".

وأردف "تحدثت مع سيلفيو برلسكوني رئيس ميلان منذ أشهر قليلة، تذكرنا معا الأيام الذهبية في النادي".