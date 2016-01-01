التموين تتلقى طلبات الشباب لمشروع سيارات السلع المتنقلة الأحد المقبل

>يبدأ بعد غد الأحد لمدة أسبوعين، بكافة فروع الصندوق الاجتماعى بالمحافظات فتح باب تلقى الطلبات من الشباب للتقدم لمشروع السيارات المتنقلة المبردة التى سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة تحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين فى كافة محافظات مصر وهو المشروع الذى تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الصندوق الاجتماعى وصندوق تحيا مصر.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى بيان له اليوم، أن المشروع يتضمن حاليا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات حيث سيتم توفير السلع الغذائية للسيارات عن طريق وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتضمن تخصيص حصة من السلع لكل سيارة كل 48 ساعة عبارة عن 10 أطنان دواجن مجمدة و2 طن من اللحوم المجمدة و2 طن من السمك المجمد وطن من الخضروات المجمدة وتوفيرها للسيارات بأسعار مخفضة لطرحها للمواطنين بسعر مناسب كما تقوم هذه السيارات بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز

وقال، إن كل سيارة سيتم تخصيصها لكل 3 شباب لديهم شركة تضامن فيما بينهم، وأن يكون الشباب المتقدم أعمارهم تتراوح من 25 إلى 45 سنة وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل ولديهم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك ولا توجد عليهم أحكام قضائية وأن يتم التفرغ للمشروع وألا يكونوا يعملوا فى أى جهة حكومية أو خاصة وأن يكون الموقف من الخدمة العسكرية سواء بأدائها أو الاعفاء منها أو التأجيل مدة الحصول على القرض وأن يكونوا من المقيمين فى نفس المحافظة وأن يكون أحد الشباب الثلاثة حاصلا على رخصة مهنية.

وأضاف أن الوزارة سوف تقوم بتدريب الشباب على مهارات التسويق وإتاحة البيانات المتعلقة بالأماكن التى تتواجد بها السيارات للمواطنين لضمان وصول السلع لمستحقيها موضحا أن هذا المشروع يسهم فى مرحلته الأولى فى توفير نحو ألف فرصة عمل ويحقق أهداف عديدة منها أنه يخلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة وزيادة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعود بالنفع على الشباب.

وأشار إلى أن المشروع يدعم منظومة الأمن الغذائى حيث يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة فى مختلف المحافظات وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجًا.