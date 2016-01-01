حزب مستقبل وطن: ندعم سرى صيام لرئاسة مجلس النواب

قال محمد شوقى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن هناك رؤية للنواب والحزب فى شأن اختيار رئيس البرلمان، لافتا إلى أن المنصب يحتاج شخص مرن وله رؤية وثقل بين نواب المجلس، لعمل اتزان داخل البرلمان، ويفضل أن لا يكون محسوبًا على أى اتجاه فى البرلمان.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه حال ترشح المستشار سرى صيام لرئاسة المجلس فإن الحزب سيدعم ذلك، مضيفا: "كان هناك حديث عن ترشح على عبد العال لرئاسة البرلمان، لكنه محسوب على ائتلاف دعم مصر، ومن ثم سيبدأ الحديث عن سعى الائتلاف للسيطرة على كافة المناصب فى المجلس".

وأكد محمد شوقى، أن هناك أكثر من 200 نائب خارج ائتلاف دعم مصر، ولا بد أن يكون الشخص المدعوم لرئاسة البرلمان له دعم ليس فقط من داخل ائتلاف دعم مصر، ولكن يحظى بتوافق الجميع تحت قبة المجلس .

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