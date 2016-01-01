ربة منزل تستهل العام الجديد بذبح "حماتها" بمساعدة عشيقها فى السلام

شهدت محافظة القاهرة أول جريمة قتل بمنطقة السلام، بأن قامت ربة منزل بالاشتراك مع عشيقها بذبح والدة زوجها، وإلقائها فى منور العقار، عقب اكتشافها أمرهما ومحاولتها فضحهما، إلا أنهما انقضا عليها وكتما أنفاسها وذبحها قبل فضح أمرهما، حتى تمكن رجال المباحث من التوصل لمرتكبى الجريمة وضبطهما وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان إخطارا من مستشفى السلام العام تفيد استقبالها "فوزية ب ح" 50 سنة، عاملة نظافة بمستشفى السلام ومقيمة مساكن المحمودية، والتى توفيت إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

وتمكن رجال المباحث من التوصل إلى شاهد رؤية "إ ح ح" 54 سنة ، ترزى، ومقيم مساكن المحمودية، والذى قرر بأنه شاهد المجنى عليها ملقاة بمنور العقار فقام بنقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت فور وصولها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن زوجة نجل المجنى عليها "ا ا ش" 15 سنة، ربة منزل، وراء ارتكاب الواقعة، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعه بالاشتراك مع نجل عمها.

وبمناقشتها اعترفت بأنه عقب عودة المجنى عليها لمسكنها فوجئت بوجود "ا ع ش" 29 سنة، عامل، ومقيم الفيوم، بصحبتها، فحاولت المجنى عليها الصياح إلا أن الأخير قام بكتم أنفاسها بيده حتى فقدت الوعى ثم تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابتها وقام بإلقاها من أعلى سلم العقار وفر هاربا.

كما تم بإرشادها ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2562 لسنة 2015م إداري القسم وأحالها اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة ، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتمكن رجال مباحث القسم فى أقل من 24 ساعه عن ضبط المتهم الهارب ، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة.

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