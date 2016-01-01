إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم، إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار .

وقال القائم بأعمال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء فتحى طه، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية .

وتعرضت الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالى الغربى لليوم الثانى على التوالى لأمطار متواصلة، وطقس سيئ وانخفاض كبير فى درجات الحرارة وموجة من الصقيع، وذلك مع بدء نوة "انواء رأس السنة" وهى نوة ممطرة تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح غربية .



>- طقس أول أيام 2016.. الأرصاد تحذر من تساقط الأمطار الغزيرة حتى السبت على جميع المحافظات.. ذروة الموجة السيئة اليوم والعظمى بالقاهرة 12 درجة.. والهيئة تناشد المسئولين باتخاذ كافة التدابير لمنع الكوارث