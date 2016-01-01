ضبط 140 هاربا من أحكام قضائية خلال أسبوع بالسويس

>نجحت قوات الأمن بالسويس من خلال حملة أمنية مكبرة استمرت أسبوع من ضبط 140 هاربا من أحكام قضائية من بينها 4 متهمين بقضايا جنائية.

كان قد أصدر اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، تعليمات لجميع الإدارات الأمنية بشن حملات لضبط الخارجين على القانون، حيث تم ضبط 9 يحملون أسلحة بيضاء، وتم ضبط تشكيلين عصابيين وضبط 46 شخصا يروجون مواد مخدرة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1360 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 20 مخالفة لعدم استخدام حزام الأمان و13 مخالفة لاستخدام التليفون المحمول أثناء سير السيارة بالمخالفة للقانون.