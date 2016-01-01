مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين فى حوادث طرق مختلفة بمحافظة بالبحيرة، حيث لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب أبناؤها الثلاثة جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 99 اتجاه الإسكندرية (طريق الخدمات) أسفل كوبرى المشاة دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 5967 ف ن ب "نقل" قيادة "عيد عبد الحليم على" سائق ومقيم مدينة نصر القاهرة، السيارة رقم 6894 س د ن "ميكروباص" قيادة "محمد ماهر عبد الله" سائق ومقيم قرية الشجاعة دائرة القسم، أثناء سير السيارة الأولى اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدم بالسيارة الثانية من الخلف التى تصادف توفقها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة "عفاف محمد غريب عبد البارى" ربة منزل ومقيمة قرية الشجاعة دائرة القسم، وكذا إصابة أبنائها كل من "عبد الكريم صلاح عبد الكريم، أمانى صلاح عبد الكريم، كاميليا صلاح عبد الكريم" بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم من مستقلى السيارة الثانية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتحرر المحضر 13 أحوال القسم لسنة 2015.

كما لقى طبيب فى العقد الخامس مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين جراء انقلاب سيارة بالطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة أمام محطة وقود توتال دائرة مركز شرطة أبوحمص، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 3479 ب ص ج "ميكروباص" قيادة "علاء سلامة محى الدين جاد" سائق ومقيم عزبة عبده مركز الدلنجات بالطريق المشار إليه انحرفت تجاهها سيارة مجهولة فاختلت عجلة القيادة بيده وانحرافها واصطدامها بعامود إنارة وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة "محمد عبد الحميد جاد الله جويدة" طبيب بشرى ومقيم بندر الدلنجات، وكذا إصابة (3) من مستقلى السيارة بكدمات وسحجات وإشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام والمصابين لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وتحرر المحضر 24374/2015 جنح المركز لسنة2015.

كما تلقى قسم شرطة كفرالدوار بلاغا اليوم بإصطدام أحد القطارات بشخص أمام محطة سكة حديد كفر الدوار دائرة القسم

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "محمود حسن محمود محمد على" طالب ومقيم بندر كفر الدوار لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة اصطدم به القطار رقم 916 الإسكندرية – القاهرة مما أدى لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالدوار العام .

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.