إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار .

وقال القائم بأعمال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء فتحي طه، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية .

وتعرضت الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي لليوم الثاني على التوالي لأمطار متواصلة، وطقس سيئ وانخفاض كبير في درجات الحرارة وموجة من الصقيع، وذلك مع بدء نوة “انواء رأس السنة” وهي نوة ممطرة تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح غربية .