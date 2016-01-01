بيتر تشك يشكف.. لماذا دفاع أرسنال صلدا ' ثلاث لغات '

كشف بيتر تشك حارس أرسنال عن سبب قوة دفاع الفريق الذي ساهم في بلوغه الرقم القياسي في عدد المباريات دون تلقي أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل الدولي التشيكي إلى المباراة رقم 170 بشباك نظيفة في المسابقة المحلية بنظامها الجديد المتبع منذ عام 1993 بعد فوز المدفعجية على ضيوفهم بورنموث بهدفين دون مقابل الإثنين الماضي.

وقال حارس تشيلسي السابق للصحفيين:"أتحدث مع الظهيرين (هيكتور بيلليرين وناتشو مونريال) بالإسبانية، ومع (لورين كوشييلني) بالفرنسية، ومع (بير ميرتيساكر) بالإنجليزية".

وأضاف "أحيانا اللاعب الأجنبي لا يفهم ما تقول، فتدرك وقتها أن عليك التحدث بلغته بدلا من المجازفة".

ويستقبل أرسنال متصدر الدوري فريق نيوكاسل يونايتد السبت على ملعب الإمارات في الجولة الـ20 من المسابقة.

ويمتلك أرسنال 39 نقطة من 19 مباراة في الدور الأول للبطولة تساوى بها مع ليستر سيتي مفاجأة الموسم الإنجليزي.