وزير الدفاع الفرنسي: الحرب على «داعش» بدأت تؤتي ثمارها

قال وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان ، إن الحرب على تنظيم داعش الإرهابي بدأت تؤتي ثمارها .

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مساء اليوم /الخميس/ أمام الجنود الفرنسيين على متن حاملة الطائرات الفرنسية “شارل دو جول” المتواجدة في منطقة الخليج حيث جاء لمضي ليلة رأس السنة برفقة طاقم السفينة .

واعتبر لودريان “أن الحرب على داعش تدار من هنا” في إشارة إلى منطقة تمركز حاملة الطائرات الفرنسية التي يستخدمها الجيش الفرنسي في عملياته بالشرق الأوسط .

وأضاف أن داعش بات في موقف دفاعي وهو ما أدى إلى طرده من مدينة الرمادي التي أعلن الجيش العراقي مؤخرا تحريرها بدعم من قوات التحالف ومن ضمنها فرنسا .

وذكر وزير الدفاع بإن فرنسا منذ بضعة أسابيع تلقت ضربة في القلب ، وبأن هذا الاعتداء على الأراضي الفرنسية تطلب توجيه ضربات لداعش حيث يقوم بتنظيم صفوفه في إشارة إلى معسكرات التدريب في سوريا التي يتم فيها إعداد المقاتلين قبل إعادتهم لأوروبا لارتكاب عمليات إرهابية.