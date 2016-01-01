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تناول المضادات الحيوية لعلاج الأنفلونزا خطأ شائع

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تناول المضادات الحيوية لعلاج الأنفلونزا خطأ شائع تناول المضادات الحيوية لعلاج الأنفلونزا خطأ شائع
يساهم انخفاض درجات حرارة الجو وبرودة الطقس فى زيادة فرص الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا نتيجة زيادة نشاط البكتيريا والميكروبات ما يضطر بعض الأشخاص للجوء لتناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية وذلك أمر خاطئ.

الأنفلونزا


>حول ذلك يقول الدكتور فادى سمير لوقا استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة إن الأنفلونزا عبارة عن مرض فيروسى يحدث نتيجة التعرض للإصابة ببعض البكتيريا والفيروسات الملوثة للهواء ما يتسبب فى حدوث مشاكل صحية عديدة للشخص كما تتميز الأنفلونزا بأنها أحد الأمراض التى لها أنواع كثيرة.

تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالأنفلونزا اعتقاد خاطئ


>واستكمل د. فادى: "يضطر كثير من الأشخاص فى حالة إصابتهم بالأنفلونزا لتناول بعض المضادات الحيوية والمسكنات كعلاج خوفًا من الحصول على مصل الأنفلونزا معتقدين أن المصل يضعف مناعتهم وذلك اعتقاد خاطئ نظرًا لأن دور المضادات الحيوية القضاء على الميكروبات وليس الفيروسات والإصابة بالأنفلونزا سببها فيروس وليس ميكروبا.

أهمية مصل الأنفلونزا


>وأضاف د.فادى: "يجب على الأشخاص الاهتمام بالحصول على مصل الأنفلونزا للوقاية من الإصابة بها وكذلك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى.

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مصر 365