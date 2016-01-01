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الفيضانات تسبب شلل تام بحركة النقل في الوسط الغربي الأمريكي

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الفيضانات تسبب شلل تام بحركة النقل في الوسط الغربي الأمريكي الفيضانات تسبب شلل تام بحركة النقل في الوسط الغربي الأمريكي

صورة – أرشيفية

أعلنت السلطات في ولاية ميزوري الأمريكية عن إجلاء المئات من الأشخاص بينما أصيبت حركة النقل بالشلل التام بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الولاية حتى الأمس الخميس واضطرت السلطات إلى إغلاق العديد من الطرق أمام حركة النقل لتعزيز عمليات شفط المياه.

وكان مستوى مياه الأنهار قد ارتفع إلى أكثر من 10 بوصات بعد هطول الأمطار الغزيرة طوال الأسبوع في المنطقة الممتدة بين ولايتي الينوي وميزوري في الوسط الغربي.

وقالت السلطات المحلية إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا مصرعهم في ميزوري والينوي كما تضررت مئات المنازل في ضواحي مدينة سانت لويس من جراء سقوط الأمطار حيث سجل مستوى المياه في اثنين من الأنهار بالمدينة أعلى مستوى لهما منذ عام 1993.

يذكر أن حاكم ولاية ميزوري جاي نيكسون كان قد أعلن حالة الطواريء يوم الثلاثاء الماضي في الوقت الذي استدعى فيه قوات الحرس الوطني الأمريكي للتعامل مع الأزمة.

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