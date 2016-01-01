تشييع 3 جثامين من ضحايا غرق معدية سنديون فى كفر الشيخ

شيع الآلاف من الأهالى بقرية سنديون التابعة لمركز فوة 3 جثامين من بين 13 غرقى ضحايا معدية سنديون، وفى انتظار وصول بقية الجثث من مستشفى فوة المركزى والتأمين الصحى بفوة.

ويستمر رجال فرق الإنقاذ البحث عن مزيد من الغرقى فى مياه نهر النيل لغرف معدية سنديون التى راح ضحيتها 13 من مستقيلها القادمين من شاطئ قرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة متجهين لقرية سنديون على الشاطئ الآخر من نهر النيل بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.

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