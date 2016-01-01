أفضل وأسرع طريقه لشد الثدى المترهل داخل المنزل وبدون أى تكلفه

تعانى الكثير من السيدات اثر زيادة الوزن او تغيير بعض الهرمونات بجسدها من حدوث بعض الترهلات فى منطقة الثدى التى من المفترض أن تكون مشدوده دائما ويظهر ذلك بشكل كبير فى السيدات بعد الحمل والولاده وهو أمر مزعج لدى الكثير من السيدات وقد نرى ونسمع عن العديد من الاشياء التى تباع من اجل اعادة الثدى مره أخرى لشكله المشدود والكثير من المواد لذلك والعمليات الجراحيه أيضا ولكن بعيدا عن كل هذا سنوضح لحضراتكم خطوات بسيطه يمكن لأى سيده عملها داخل المنزل دون اى تكلفه زائده عليها وستلاحظين النتيجه المبهره خلال اسابيع .

أولا من المعروف ان الثدى عباره عن مجموعه من الغضاريف ولايوجد به عضلات لذا يصعب شده بعد ان يرتخى ولكن من المكن ان نؤثر على عضلات القفص الصدرى الموجوده أسفل الثدى والتى تؤثر بشكل كبير على مظهره اذا كانت مشدوده لذا احرصو يوميا على وضع اليدين مقابل الصدر وشدهما نحو بعضهما البعض حتى تنقبض العضلات الموجوده قومو بذلك يوميا ولو لمدة عشر دقائق .

ثانيا ستحتاجون الى ملعقه كبيره من زيت الزيتون وملعقه كبيره من اللبن الرائب وبيضه , أضربو تلك المكونات مع بعضها البعض جيدا ثم قومو بوضعها على الثدى وتدليكه بلطف ثم تركها عليه نحو نصف ساعه بعد ذلك غسيله بالماء البارد أحرصو على القيام بذلك ولو مره فى الاسبوع ولاحظو الفرق .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads