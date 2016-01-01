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كندا تمدد فترة استقبال العشرة آلاف لاجئ سورى حتى منتصف يناير الجارى

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كندا تمدد فترة استقبال العشرة آلاف لاجئ سورى حتى منتصف يناير الجارى كندا تمدد فترة استقبال العشرة آلاف لاجئ سورى حتى منتصف يناير الجارى

> مددت الكندية اليوم /الجمعة/ فترة استقبال العشرة آلاف لاجئ سورى حتى منتصف يناير الجاري، وذلك بعدما وعدت باستقبالهم قبل نهاية عام 2015.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن وزير الهجرة الكندى جون ماكالوم قوله "أنا واثق أن عدد اللاجئين سيصل إلى 10 آلاف خلال أسبوعين" .. موضحا أنه بلاده قبلت طلبات هجرة مقدمة من 4700 لاجئ بخلاف الستة آلاف السابقين.

وأضاف الوزير أن عدد الـ25 ألف لاجئ الذين وعدت كندا باستقبالهم، سيتحقق قبل نهاية فبراير المقبل.

يذكر أن الحكومة حددت هدفا لها باستقبال 25 ألف لاجئ قبل نهاية 2015، قبل أن تصطدم بعراقيل إدارية ولوجستية دفعتها إلى خفض هذا العدد فى نهاية نوفمبر الماضى إلى 10 آلاف فى الموعد نفسه.

واليوم الأخير من السنة الماضية وصلت 3 طائرات شارتر إلى تورونتو ناقلة 800 لاجئ سوري، ومع هؤلاء يرتفع عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى كندا منذ الرابع من نوفمبر الماضى لدى تسلم حكومة جوستان ترودو مهامها، إلى أكثر بقليل من 6 آلاف لاجئ.
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مصر 365

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