بالصور.. ضبط "15" قضية تموينية منها 581 كيلو لحم فاسد بسوهاج

تمكن ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى، رئيس مباحث التموين وبقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من شن حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 15 قضية منها ضبط "مينا. ى. ش. ت" 28 سنة صاحب محل بيع لحوم، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، لإدارته نشاط ‏تجارى بدون ترخيص ووضع بيانات وهمية مخالفة للحقيقة بقصد غش جمهور المستهلكين وعدم الالتزام بالاشتراطات ‏الصحية ومد تواريخ الإنتاج، وتم ضبط "581" كيلو جرام لحوم، كبد، بوفتيك، "120" كجم أكياس، ‏‏"8" مناشير كهربائية، مفرمة، ماكينات لحام، أكلاشيه تواريخ وأحبار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال ‏قسم ثان سوهاج.

‏وتم ضبط "مصطفى. م. أ. ع" 35 سنة صاحب محل أسماك، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، لإدارته ‏نشاط تجارى بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط "30" ‏لتر زيت طعام، "12" زجاجة خل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال قسم ثان سوهاج‏.

كما تم ضبط "3616" قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر تحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال قسم ثان سوهاج، وتم ضبط "3310" قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر – تحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال قسم ثان سوهاج ‏

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "5" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتى عدم حمل شهادة صحية، قضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضيتى إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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