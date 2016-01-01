بعد اعتزالها... أسرار قد تعرفها عن ساندي للمرّة الأولى

القاهرة_ مروة عبد الفضيل

على الرغم من قصر مشوارها الفني، إلا أنّ المغنّية والممثلة ساندي مع كل أغنية تطرحها تصنع حولها حالة من الجدل، تقابلها اتهامات باعتمادها على الملابس الجريئة لفتاً للأنظار، في ظل عدم امتلاكها صوتاً تستطيع من خلال خوض المنافسة الغنائية بقوّة.

ساندي أنهت منذ يومين مشوارها الفني الذي لم يتعد السنوات القليلة بإعلانها خبر اعتزالها بعد ما أصابتها الضغوط النفسية التي تعرضت لها بالمرض حسب قولها، وطلبت من الله التوبة والمغفرة واعدة أن لا تعود عن قرارها ابداً.

وفور إعلان الخبر سارع الملحن تامر علي إلى تهنئتها وإهدائها تذكرة حج داعماً قرارها بالاعتزال ومؤيداً له.

وكان من المفترض أن تعد ساندي لألبوم جديد إلا إنه بقرارها هذا فإن الألبوم لن يخرج للنور.

قدً مت ساندي عدداً من الألبومات منهم "كل ما أقرب" و"لسة صغيرة" في عام 2009 والألبوم الأخير هو "قد التحدي"، الذي قدمته منذ ما يقرب من الخمس سنوات، واعتمدت ساندي على تصوير عدد كبير من أغاني الألبومات ليشعر الجمهور إنها حاضرة دوما حتى إنها في إحدى ألبوماتها قامت بتصوير ست أغان، وهو عدد كبير جداَ لم يحدث في أي من ألبومات المطربين الأخرين، وكان أول فيديو كليب تقوم بتصويره هوكليب "كل ما نقرب" وهي الأغنية الرئيسية من أول ألبوم لها.

أما أول أغنية منفردة قدمتها ساندي فكانت في عام 2009 وهي "شفته ومكلمتوش"وبعد هذه الاغنية بشهور قليلة طرحت البومها "لسه صغيرة".

كما طرحت أغنية واحدة باللهجة الخليجية وهي"ما بتحمل زعل"

ومن أهم الأغاني التي قدمتها ساندي هي"حصل خير"حيث استطاعت بها أن تحقق نسبة مشاهدة على يوتيوب وصلت الى ثلاثة ملايين مشاهدة، وهي أغنية من ألبومها "قد التحدي".

ساندي في سطور

1_في بداية مشوار ساندي اعتمدت بشكل كبير على الأخبار الوهمية حيث أرسل أحد القائمين بعملها بريداً الكترونياً إلى الصحفيين، يشير فيه إلى وجود علاقة غرامية بين ساندي وبين أحد رجال الأعمال في إشارة الى رجل الأعمال أحمد عز صاحب أكبر مصانع الحديد في مصر.

2_لقبت ساندي بمطربة المراهقين نظراً لصغر سنها وإطلالتها بملابس تبدو فيها طفلة أصغر من عمرها بسنوات.

3_مثلت في فيلم واحد هو "خطة جيمي"ولم يحقق أي نجاح.

4_اختارتها مجلة " رولينغ ستون» العالمية نجمة أحد أعدادها، لتكون بذلك الفنانة المصرية الأولى التي تظهر على هذه المجلة.

5 _نشرت من قبل على "فيس بوك" صورة لها وهي ترتدي الحجاب وأعلى الصورة كتبت باللغة الانجليزية "أفكر"، وهو ما أعطى للبعض انطباعاُ في أنّها تفكر في ارتداء الحجاب ولكن لم يحدث هذا.