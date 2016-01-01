ياسمين عبد العزيز تفضح ابنة هشام سليم وتقول له: عيب كده!

القاهرة_مروة عبد الفضيل

خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأول مرة عن صمتها لتكشف كواليس قضيتها ضد زين إبنة الفنان هشام سليم، والتي حصلت فيها على حكم بحبسها ثلاثة ـشهر.

وقالت ياسمين على صفحتها الخاصة على الفيس بوك: لم أرد أن اتحدث في القضية لحين حسمها بمعرفة القضاء العادل، هشام سليم ليس جاري كما ادعي! وابنته كانت ضيفة في المنزل الملاصق ليا".

وشرحت ياسمين تفاصيل الواقعة قائلة "ّ ابنة هشام سليم كانت في المنزل المجاور لي هي و مجموعة من الشباب (أولاد و بنات) و بدون وجود صاحب المنزل، وكانوا يقيمون حفلات صاخبة كل يوم من العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحاً و لا نستطيع النوم".

وأضافت :"الذي حدث اني استأت من الصوت العالي للحفلة المقامة فاعترضت فخرج لي مجموعة من الأولاد والبنات وفيهم بنت، عرفت بعد ذلك انها بنت هشام سليم، و قالتلي احنا أحرار قولتلها فين أهالييكوا اللي سابينكم كده، وقالتلي ألفاظ اعف عن ذكرها !وراحت ضرباني في وجهي بالموبايل وا حدثت بي إصابات جسيمة في وجهي مما تسبب في إيقاف شغلي وحدث هذا الاعتداء أمام امي وأولادي".

وعلقت ياسمين على قول هشام سليم بأنه فوجىء بالحكم قائلة:"عيب كده فقد حضر محاميك كافة جلسات المحاكمة وابدى دفاعه وحكمت المحكمة".

وأنهت ياسمين كلامها قائلة "لم يحاول هشام سليم الاعتذار لي هو أو ابنته، هذه هي الحقيقة وأردت كتابتها بعد صدور الحكم".