هنا شيحة عن قرار طليقها منع أولادها من السفر: اللي يحب ميأذيش

علّقت الممثلة الشابة هنا شيحة على قرار منع ولديها من السفر بسبب الدعوى القضائية التي أٌقامها والدهما وطليقها مهندس الديكور فوزي العوامري، لمنعهما من مغادرة مصر، على صفحتها الخاصة على الفيس بوك حيث كتبت :"اللي بيحب مبيأذيش، اللي بيحب مبيقهرش، اللي بيحب بيفرّح اللي حواليه.. حقيقي".

وأكملت: "الحمد لله على نعمة الحب، الحمد لله على كل شيء.. الحمد لله على نعمة الأولاد الصالحين.. بدل ما أنا أهون عليهم القهرة وأحاول أفهمهم ليه ممنوعين من السفر! هما بيهونوا عليا ويقولولي ولا يهمك يا مامي .. أنت متخليش حاجة تضايقك وإحنا مش زعلانين .. إحنا مبسوطين معاكي في أي حتة".

وعن موقف ولديها قالت "حبايب قلبي كبروا وفاهمين.. يا رب احفظهم وابعد عنهم القهر والذل، والهمني الحكمة والصبر .. أنت القوي، المعز، الغني ، الجبار، الحكم، العدل، يا رب العدل من عندك يا رب.. حسبي الله ونعم الوكيل.. الحب رزق .. الحمد لله على نعمة الحب.. ولد صالح يدعو له .. حب الولاد ليا نعمة.. يا رب قدرني على إسعادهم ورفع الحزن من أعينهم واجبر بخاطرهم يا رب".

وكان ولدا هنا قد فوجئا بقرار منعهما من السفر أثناء تواجدهما في مطار القاهرة قاصدين دبي.