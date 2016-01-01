الفنان السوري عبد الهادي الصباغ يعثر على طفلين رضيعين

بدأ الفنان عبد الهادي الصباغ تصوير احد ادوار البطولة في المسلسل الكوميدي الطواريد سيناريو وحوار مازن طه و إخراج مازن السعدي وإنتاج شركة " كلاكيت ميديا " .

ويؤدي عبد العادي في العمل شخصية " طرود " زعيم قبيلة الطواريد ووالد وضحة التي تؤدي دورها الفنانة نسرين طافش حيث يعثر طرود على الطفلين الرضيعين خلف و مهاوش ويضمهما إلى القبيلة حيث أمر نساء القبيلة بإرضاعها وليتابع بعدها رعايته لشؤون القبيلة و المواقف و المشاكل التي تحدث فيها كما انه يقف في صف ابنته وضحة في مسالة زواجها و الشروط التي وضعتها للزواج رغم انه غير مقتنع بذلك .

وكان الفنان عبد الهادي الصباغ قد شارك ببطولة خماسية " مطر أيلول " ضمن الجزء الثالث من مسلسل أهل الغرام بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل مدرسة الحب للكاتبين مازن طه ونور شيشكلي والمخرج صفوان نعمو من خلال ثلاثية موطني ، كما انضم عبد الهادي لمسلسل البيئة الشامية خاتون للمخرج تامر اسحاق الذي يجري تصويره في دمشق .