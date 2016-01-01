السلطات الأمريكية توقف التركيّة ساريناي ساريكايا في المطار

أوقفت السلطات الأمريكية النجمة التركية ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم في (ليلى) وبميرا في (مد وجزر) في مطار هيوستن الدولي ساعات للتحقيق معها، جراء مغادرتها أمريكا إلى تركيا والعودة في اليوم نفسه.

واضطرت ساريناي في جلسة التحقيق إلى الكشف عن مهنتها كممثلة، وأرتهم مقاطع وصور فوتوغرافية من حفل مهرجان الفراشة الذهبية الـ 42 الذي توجت فيه أفضل ممثلة تركية على الهواء مباشرة أمام ملايين المشاهدين الأتراك، وشرحت بدقة السبب الضروري الذي جعلها تغادر أمريكا سريعاً.

وتواصل ساريناي ساريكايا حالياً إجازتها الخاصة مع حبيبها الممثل كريم بورسين في أمريكا، و المفترض أن تمتد إلى ما بعد رأس السنة.

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