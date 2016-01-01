المصريون يستقبلون أول أيام العام الجديد بطقس متقلب.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الجمعة أول أيام عام 2016 ، طقس غير مستقر، حيث تتوالى درجات الحرارة فى الانخفاض الملحوظ ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، وتتكاثر السحب على أغلب الأنحاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن غدا ستشهد أنحاء البلاد سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية وسيناء تمتد حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية .
وبالنسبة لحالة البحرين، فترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية الغربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3متر ، وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم الجمعة :
القاهرةالصغرى 9 درجات 12 للعظمى، وفى
الإسكندرية10 صغرى 13 عظمى،
مرسى مطروح8 للصغرى 12 للكبرى،
بورسعيدإلى 11 صغرى 13 للعظمى، وفى
دمياط11 صغرى 13 للعظمى،
والإسماعيلية8 للصغرى 13 للعظمى، وفى
السويس9 للصغرى 13 للعظمى،
العريشالصغرى 10 العظمى 12،
نخلالصغرى 4 العظمى 12،
طاباالصغرى 5 العظمى 13،
الطورالصغرى 10 العظمى 17،
مرسى علمالصغرى 12 العظمى 20،
الغردقةالصغرى 11 العظمى 21،
شرم الشيخالصغرى 12 العظمى 20،
رفحالصغرى 9 العظمى 11،
كاترينالصغرى 1 العظمى 6،
سيوةالصغرى 8 العظمى 16،
المنياالصغرى 7 العظمى 15،
الفيومالصغرى 7 العظمى 14،
رأس سدرالصغرى 11 العظمى 17،
أبو سمبلالصغرى 9 العظمى 19،
وسط الدلتاالصغرى 8 العظمى 12،
أسيوطالصغرى 6 العظمى 16،
سوهاجالصغرى 7 العظمى 17،
الأقصرالصغرى 8 العظمى 18،
أسوانالصغرى 9 العظمى 19،
شلاتينالصغرى 13 العظمى 22،
حلايبالصغرى 14 العظمى 19،
الوادى الجديدالصغرى 7 العظمى 19،
قناالصغرى 7 العظمى 19،
نويبعالصغرى 12 العظمى 18،
السلومالصغرى 7 العظمى 12.
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