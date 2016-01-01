المصريون يستقبلون أول أيام العام الجديد بطقس متقلب.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الجمعة أول أيام عام 2016 ، طقس غير مستقر، حيث تتوالى درجات الحرارة فى الانخفاض الملحوظ ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، وتتكاثر السحب على أغلب الأنحاء.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن غدا ستشهد أنحاء البلاد سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية وسيناء تمتد حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرين، فترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية الغربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3متر ، وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم الجمعة :

القاهرة

الإسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

والإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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الصغرى 9 درجات 12 للعظمى، وفى10 صغرى 13 عظمى،8 للصغرى 12 للكبرى،إلى 11 صغرى 13 للعظمى، وفى11 صغرى 13 للعظمى،8 للصغرى 13 للعظمى، وفى9 للصغرى 13 للعظمى،الصغرى 10 العظمى 12،الصغرى 4 العظمى 12،الصغرى 5 العظمى 13،الصغرى 10 العظمى 17،الصغرى 12 العظمى 20،الصغرى 11 العظمى 21،الصغرى 12 العظمى 20،الصغرى 9 العظمى 11،الصغرى 1 العظمى 6،الصغرى 8 العظمى 16،الصغرى 7 العظمى 15،الصغرى 7 العظمى 14،الصغرى 11 العظمى 17،الصغرى 9 العظمى 19،الصغرى 8 العظمى 12،الصغرى 6 العظمى 16،الصغرى 7 العظمى 17،الصغرى 8 العظمى 18،الصغرى 9 العظمى 19،الصغرى 13 العظمى 22،الصغرى 14 العظمى 19،الصغرى 7 العظمى 19،الصغرى 7 العظمى 19،الصغرى 12 العظمى 18،الصغرى 7 العظمى 12.