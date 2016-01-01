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المصريون يستقبلون أول أيام العام الجديد بطقس متقلب.. وأمطار على القاهرة

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المصريون يستقبلون أول أيام العام الجديد بطقس متقلب.. وأمطار على القاهرة المصريون يستقبلون أول أيام العام الجديد بطقس متقلب.. وأمطار على القاهرة
يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الجمعة أول أيام عام 2016 ، طقس غير مستقر، حيث تتوالى درجات الحرارة فى الانخفاض الملحوظ ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، وتتكاثر السحب على أغلب الأنحاء.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن غدا ستشهد أنحاء البلاد سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية وسيناء تمتد حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرين، فترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية الغربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3متر ، وتسجل درجات الحرارة فى اليوم الجمعة :

القاهرة

الصغرى 9 درجات 12 للعظمى، وفى

الإسكندرية

10 صغرى 13 عظمى،

مرسى مطروح

8 للصغرى 12 للكبرى،

بورسعيد

إلى 11 صغرى 13 للعظمى، وفى

دمياط

11 صغرى 13 للعظمى،

والإسماعيلية

8 للصغرى 13 للعظمى، وفى

السويس

9 للصغرى 13 للعظمى،

العريش

الصغرى 10 العظمى 12،

نخل

الصغرى 4 العظمى 12،

طابا

الصغرى 5 العظمى 13،

الطور

الصغرى 10 العظمى 17،

مرسى علم

الصغرى 12 العظمى 20،

الغردقة

الصغرى 11 العظمى 21،

شرم الشيخ

الصغرى 12 العظمى 20،

رفح

الصغرى 9 العظمى 11،

كاترين

الصغرى 1 العظمى 6،

سيوة

الصغرى 8 العظمى 16،

المنيا

الصغرى 7 العظمى 15،

الفيوم

الصغرى 7 العظمى 14،

رأس سدر

الصغرى 11 العظمى 17،

أبو سمبل

الصغرى 9 العظمى 19،

وسط الدلتا

الصغرى 8 العظمى 12،

أسيوط

الصغرى 6 العظمى 16،

سوهاج

الصغرى 7 العظمى 17،

الأقصر

الصغرى 8 العظمى 18،

أسوان

الصغرى 9 العظمى 19،

شلاتين

الصغرى 13 العظمى 22،

حلايب

الصغرى 14 العظمى 19،

الوادى الجديد

الصغرى 7 العظمى 19،

قنا

الصغرى 7 العظمى 19،

نويبع

الصغرى 12 العظمى 18،

السلوم

الصغرى 7 العظمى 12.

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