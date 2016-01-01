إغلاق 228 منشأة طبية بالبحيرة لمخالفتها شروط الترخيص

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية على المراكز والمنشآت الصحية بالمحافظة، سواء الحكومية أو الخاصة لمواجهة إى إهمال أو تقصير فى هذا القطاع الخدمى.

وأشار عثمان إلى إغلاق 228 منشأة طبية خاصة خلال الفترة الماضية لمخالفتها شروط الترخيص، أو عدم التزامها بمعايير الأمان والسلامة المهنية، منها 124 عيادة خاصة، و15 مركزا طبيا، و60 معمل تحاليل وآشعة

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك متابعة صارمة من قبل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، للتفتيش على كافة المنشآت الطبية، حرصا على أرواح المواطنين.

>ونفى وكيل وزارة الصحة، وجود أى توجيه سياسى لإغلاق المنشآت الصحية التابعة لعناصر من جماعة الاخوان الارهابية، مؤكدا أن إغلاق المراكز المخالفة يخضع لمعايير واضحة دون النظر لتوجهات أصحابها.

وحول مبادرة علاج الفيروسات الكبدية خاصة فيروس س، أكد عثمان أنه تم علاج نحو 15 ألف مريض من خلال المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، وجارى علاج 15 ألف حالة أخرى، مشيرا إلى افتتاح 5 مراكز جديدة لعلاج الفيروسات الكبدية بالمعهد الطبى القومى ومستشفى حميات دمنهور ومستشفى كفر الدوار المركزى ومستشفى حميات إيتاى البارود ومستشفى غزل كفر الدوار.