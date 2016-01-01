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أهمها الصداع ووجع الكتف.. انتبه 5 أعراض بسيطة مؤشر للإصابة بأمراض خطيرة

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أهمها الصداع ووجع الكتف.. انتبه 5 أعراض بسيطة مؤشر للإصابة بأمراض خطيرة أهمها الصداع ووجع الكتف.. انتبه 5 أعراض بسيطة مؤشر للإصابة بأمراض خطيرة
لكل مرض خطير مؤشرات تظهر فى بدايته كالصداع والألم فى منطقة ما للحظات لتكون كجرس إنذار للمرضى، ولكن يتعامل البعض مع هذه التنبيهات بإهمال شديد.

ويشير الموقع الأمريكى "جود هاوس" إلى وجود 5 آلام قد يراها البعض ولكن يجب عدم إهمالها ويفضل استشارة الطبيب فور حدوثهم لتجنب الآثار الجانبية السيئة، والأمراض الخطيرة التى قد تختبئ خلفها، ومن بين هذه الأعراض:

1-الصداع


>أثناء شعورك بالصداع يكون هناك تمدد للأوعية الدموية وهى منطقة تشبه البالون فى الشرايين، والإهمال فى هذه الحالة يؤدى إلى نزيف فى الدماغ نتيجة تمدد الأوعية، ومن خلال استشارة الطبيب يمكنك التغلب على هذه المشكلات.

2-ألم الأسنان


>الآلام المتكررة فى الأسنان تصيب العصب داخل السن بالالتهاب وإضافة المينا الواقية بأضرار كثيرة تصل فى بعض الأحيان إلى تكسير الأسنان وصولاً إلى الجذور الأمر الذى يؤدى إلى "خلعها"، ولكن استشارة الطبيب يجعل التغلب على هذه المشكلات أمر سهل.

3- آلام المعدة خاصة أسفل البطن على اليمين


>مؤشر لالتهاب الزائدة الدودية وعدم اكتشافها فى خلال 24 ساعة يمكن أن يؤدى للانفجار وانتشار البكتيريا من القولون إلى البطن وهو ما يعرضك للكثير من المشكلات.

4- آلام الحيض الشديدة


>من المعروف أنه يصاحب الحيض بعض الآلام ولكن مع شدتها يمكن أن تكون مؤشرًا لمشكلات فى بطانة الرحم واستشارة دكتور النساء والولادة لا يؤثر بالسلب ولكن يجعل التغلب على المشكلة فى بدايتها أمر سهل.

5- وجع فى كتفك


>وجود آلم فى العظام بشكل عام يفسرها البعض بدور برد فى الجسم، ولكن وجود الآلم فى الكتف يمكن أن يكون إنذار لنوبة قلبية خاصة مع اصطحابها لضيق فى التنفس.

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