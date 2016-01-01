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السعودية توقع مع جنرال الكتريك عقدا بقيمة مليار دولار لتزويدها بعنفات للغاز

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السعودية توقع مع جنرال الكتريك عقدا بقيمة مليار دولار لتزويدها بعنفات للغاز السعودية توقع مع جنرال الكتريك عقدا بقيمة مليار دولار لتزويدها بعنفات للغاز
اختتمت المجموعة الأميركية جنرال الكتريك العام 2015 بابرام عقد بقيمة مليار دولار الخميس لتزويد الشركة للكهرباء بعنفات للغاز من اجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة فى المملكة.

وقالت المجموعة فى بيان ان هذا المشروع سيسمح بانتاج 1390 ميجاواط من الكهرباء ضرورية لتغذية 500 الف منزل، ويندرج العقد فى اطار بناء محطة للكهرباء فى منطقة مدينة وعد الشمال شمال المملكة.

وقال بيان جنرال الكتريك ان الطاقة التى ستنتجها هذه المحطة ستستخدم ايضا فى استخراج الفوسفات المقرر قريبا فى المنطقة حيث يجرى بناء مجمع منجمى هائل.
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مصر 365

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