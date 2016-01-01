طائرات التحالف تقصف قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى قبل فجر اليوم الجمعة مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء شمال العاصمة والتى يتم استهدافها بصورة شبه يومية فى الأيام الأخيرة ومعسكر جبل النهدين المجاور لدار الرئاسة جنوب العاصمة.

كما استهدفت الطائرات صالة المعارض الدولية "اكسبو" فى شارع الستين جنوب غرب العاصمة للمرة الأولى منذ بدء عمليات عاصفة الحزم أواخر شهر مارس الماضى وسمع دوى انفجارين كبيرين واندلعت النيران فيها وسارعت عناصر الميليشيات بغلق المكان ووصلت عربات الإسعاف لنقل المصابين.

>يمتلك الصالة رجل الأعمال اليمنى حميد الأحمر وكانت تستضيف المعارض الدورية أو السنوية التى تقام فى صنعاء وبعد اجتياح الميليشيات العاصمة فى سبتمبر الماضى واستهدافها عائلة الأحمر وهروب رموزها من العاصمة استولت عناصر الحوثيين على المعرض واتخذته مقرا لها.

وكانت الطائرات قد استهدفت مساء أمس مواقع للميليشيات جنوب العاصمة.

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