60%من القراء يتوقعون نجاح إجراءات البنك المركزى فى دعم الاحتياطى الأجنبى

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح إجراءات البنك المركزى فى ضبط الأسواق ودعم الاحتياطى النقدى"، توقع غالبية القراء نجاح إجراءات البنك المركزى فى ضبط الأسواق ودعم الاحتياطى النقدى.

وتوقع 60%من القراء نجاح إجراءات البنك المركزى فى ضبط الأسواق ودعم الاحتياطى النقدى، بينما استبعد 37% من القراء نجاح نجاح إجراءات البنك المركزى فى ضبط الأسواق ودعم الاحتياطى النقدى، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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