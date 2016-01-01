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"الزراعة": تستقبل 15 ألف رأس ماشية من 3 دول للذبيح الفورى والطرح بالأسواق

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"الزراعة": تستقبل 15 ألف رأس ماشية من 3 دول للذبيح الفورى والطرح بالأسواق "الزراعة": تستقبل 15 ألف رأس ماشية من 3 دول للذبيح الفورى والطرح بالأسواق
قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 5000 رأس من الحيوانات الحية قادمة من السودان، منها 2000 رأس من العجول الحية، و3000 رأس من الجمال ذبيح فورى، بالإضافة إلى وصول 1000 رأس من إسبانيا، تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية، مشيراً إلى أن جميع الماشية الحية المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة، ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية.

وأكد رئيس الحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الأيام المقبلة ستصل محاجر الهيئة عدد أخر من شحنات الحيوانات الحية من دول الاستيراد للذبيح فورى، منها 8000 رأس من أرجواى، و1000 رأس عجل من إسبانيا وفور فحصها من قبل اللجان البيطرية المشكلة من قبل الهيئة ستطرح بالأسواق، مشيراً إلى أن اللجان البيطرية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن ومنافذ البيع بالتنسيق مع أجهزة وزارة والداخلية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات لضبط أية محاولات لعرض أى منتج غير صالح للاستهلاك وتحرير محضر للتاجر المخالف.

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مصر 365

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