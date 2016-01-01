أوباما يرقص "تويست" فى البيت الأبيض احتفالاً بالعام الجديد

احتفل الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالعام الجديد بتأديته رقصة "تويست" داخل أروقة البيت الأبيض، وظهر فى صورة نشرتها الصفحة الرسمية للبيت الأبيض، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خلال تأديته الرقصة أمام العاملين وفى حضور زوجته ميشيل أوباما التى علت الضحكات ووجها خلال مشاهدته.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد احتضن زوجته ميشيل فى صورة جديدة نشرها الأول عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، احتفالاً بالعام الجديد، وعلق على الصورة قائلاً: "احتفل بالعام الجديد مع الشخص الذى تحبه".