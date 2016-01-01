سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى و"المرور" تطالب السائقين بالالتزام بالسرعات

تشهد الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعقب انتهاء احتفالات المصريين بأعياد رأس السنة، وسط حضور مكثف من رجال المرور فى مختلف الميادين والطرق للعمل على إزالة أى عوائق من شأنها أن تؤثر على حركة السير.

وشهد محور 15 مايو ونفق الأزهر وشارع فيصل وميدان رمسيس والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارعا جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز، ومطلع كوبرى أكتوبر حتى ميدان التحرير، سيولة فى حركة السير أمام السيارات.

وتزامناً مع حالة الطقس غير المستقرة التى تشهدها البلاد منذ مساء أمس الخميس، والتى سجلتها شوارع وميادين القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات وتمثلت فى هطول كثيف للأمطار، فضلاً عن وجود شبورة مائية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، طالبت الإدارة العامة للمرور السائقين بالالتزام بالتعليمات المرورية المحددة والسرعات القانونية، تجنباً لوقوع أى حوادث، وحرصاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.