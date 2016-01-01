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مصر تتسلم اليوم مقعدها بمجلس الأمن عن دول شمال إفريقيا

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مصر تتسلم اليوم مقعدها بمجلس الأمن عن دول شمال إفريقيا مصر تتسلم اليوم مقعدها بمجلس الأمن عن دول شمال إفريقيا
تتسلم اليوم الأول من يناير للعام 2016 مقعدها غير الدائم فى مجلس الأمن للعامين المقبلين عن دول شمال إفريقيا حيث يبدأ مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا حضور الاجتماعات.

وحصلت مصر على 179 صوتًا من أصل 191 صوتًا لاختيارها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى لمدة عامين تبدأ من أول عام 2016.

وشهد العام 2015 اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولى بإجماع آراء الدول الأعضاء، ومن دون أى اعتراض سواء من الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين.

- بعد حصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن.. مندوب القاهرة بالأمم المتحدة يبدأ حضور الاجتماعات الرسمية غدا.. اهتمام بمواجهة التطرف بعد رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب.. ومصالح الدول النامية أهم الأولويات

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مصر 365

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