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استمرار البحث عن ضحايا معدية سنديون بكفر الشيخ

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استمرار البحث عن ضحايا معدية سنديون بكفر الشيخ استمرار البحث عن ضحايا معدية سنديون بكفر الشيخ
تواصل فرق الإنقاذ النهرى، البحث عن جثث ضحايا معدية سنديون بعد استخراج 13 شخص

وتابع عملية انتشال الجثث، اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن واللواء سامح مسلم نائب مدير الأمن واللواء محمد عبدالرازق مدير إدارة المسطحات المائية وتأمين الطرق والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام للمحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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