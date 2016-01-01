"الطب الوقائى" بالسويس يطالب بإغلاق 50 منشآة غذائية مخالفة خلال 2015

كشفت الدكتورة آمال الراعى مدير إدارة الطب الوقائى بالسويس، أنها رفعت تقارير خلال عام 2015 إلى محافظ السويس والجهاز التنفيذى بالمحافظة تطالب بغلق 50 منشآة تبيع مواد غذائية مخالفة للقانون والاشتراطات الصحية.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم تمكنوا خلال هذا العام من ضبط وإعدام 5 طن لحوم وأسماك ومواد غذائية فاسدة وخاصة قبل ترويجها فى عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك واحتفالات شم النسيم.

وأضافت الدكتورة أمال الراعى أنهم قاموا بسحب 900 عينة غذائية من عدد كبير من المحالات التجارية للتأكد من مدى صلاحيتها بالإضافة إلى سحب 600 عينة من محطة المياه.