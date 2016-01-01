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دكتورة جامعية بعد طلبها فى بيت الطاعة:زوجى مزور"ومش هعيش مع واحد بدبلوم"

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دكتورة جامعية بعد طلبها فى بيت الطاعة:زوجى مزور"ومش هعيش مع واحد بدبلوم" دكتورة جامعية بعد طلبها فى بيت الطاعة:زوجى مزور"ومش هعيش مع واحد بدبلوم"
أقام "محسن.ف" دعوى طلب فى بيت الطاعة، ضد زوجته "فريدة.ب" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وأتهمها فيها بخروجها عن طاعته، ورفضها العيش معه فى منزله.

وتابع الزوج صاحب الـ28 عامًا، فى دعواه رقم 2897 لسنة 2015: أعجبت بها وكان لدى عملى الخاص الذى يحسدنى الكثيرون عليه وميسور الحال، وهى دكتورة جامعية، ووقت أن تقدمت لها لم تسألنى على مؤهلى واهتمت بأموالى، وبعد الزواج وعقد القران تكبرت علىَّ، وطالبت بالانفصال والمؤخر وإلا ستقوم باتهامى بخداعها وتزويرى لشهادة المؤهل الخاص بى.

فيما ردت الدكتورة والزوجة "فريدة"، التى تبلغ من العمر 30 عاما، "عندما ارتبط به خدعنى، وادعى أنه جامعى وأطلعنى على شهادات مزورة، ولكن بعد عقد القران علمت أنه حاصل على مؤهل متوسط "دبلوم"، وعندها صعقت فأنا تعبت لسنوات كثيرة حتى أحسن من درجاتى العلمية، ويأتى هو ببساطة ويخدعنى، لذا أقمت دعوى البطلان فرد بتلك الدعوى لكى يقهرنى ويجعلنى أعيش معه دون إرادتى".

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مصر 365