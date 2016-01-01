مباحث سوهاج تضبط 51 قطعة حشيش و810 أقراص مخدرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، وبقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بالاشتراك مع ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام من شن حملة على متعاطى ومتاجرى المواد المخدرة بدائرة المديرية.

ففى مركز شرطة طهطا تمكن الرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز من ضبط 35 قطعة كبيرة الحجم داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن نحو 250 جراما، وهاتف محمول ومبلغ 3350 ‏جنيهاً حيازة "أحمد.ف.م.ى" 25 سنة عامل، يقيم دائرة مركز طهطا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف ‏المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال مركز طهطا.

‏ونجح الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم قسم أول سوهاج، فى ضبط 15 قطعة متوسطة الحجم داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن نحو 85 جراما، وهاتف محمول ومبلغ ‏‏230 جنيهاً وسلاح أبيض "مطواة" حيازة "عبد الرحمن.إ.ع" وشهرته كيتو 28 سنة عاطل، ويقيم الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته ‏للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10 ‏أحوال قسم أول سوهاج، اليوم، وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم الحشيش المخدر تزن نحو 5 جرامات حيازة "محمود.أ.م" 35 سنة حاصل على دبلوم، يقيم نجع مصلح دائرة قسم أول سوهاج وبمواجهة بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 63 أحوال قسم أول سوهاج.

كما تمكن الرائد نصر طه، رئيس مباحث المركز مركز شرطة المراغة، من ضبط 810 أقراص تامول وترامادول المخدر وهاتف محمول ومبلغ 500 جنيه، كانت بحوزة "وليد.ل.ع.‏ح" 31 مدرس، يقيم ببندر المراغة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ‏والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5674 إدارى مركز المراغة لسنة 2015، و‏تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



>