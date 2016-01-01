تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإمام الشافعى 15يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الدراجات البخارية فى منطقة مقابر الإمام الشافعى بالخليفة.

أمر محمد مصطفى رئيس نيابة المقطم والخليفة، فى وقت سابق بحبس تشكيل عصابى من 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الدراجات البخارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعى.

واعترف المتهمون أمام النيابة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات البخارية، بأسلوب "توصيل الأسلاك"، بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بقسم الخليفة.

البداية كانت بمرور قوة من مباحث قسم شرطة الخليفة بمنطقة مقابر الإمام الشافعى دائرة القسم، تمكنت من ضبط كل من "حمدى.م"، 32 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة البساتين، والمراقب بقسم شرطة دار السلام على ذمة القضية 15189 لسنة 2012م مصر القديمة "استعراض قوة"، والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا آخرها 11074 لسنة 2013م دار السلام "سرقة وسائل نقل"، و"محمد.ن"، 32 سنة، عاطل، ومقيم 22 شارع الحرية عزبة خير الله، دائرة قسم شرطة البساتين، والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرها 1566 لسنة 2013م البساتين "سرقة وسائل نقل"، و"حمادة.ى"، 15 سنة، عاطل، حال استقلالهم الدراجة البخارية رقم أ ح ب 6819 ماركة دايون حمراء اللون "قيادة الأول"، وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وأجنة حديدية، ومقص، ومبلغ مالى قدره 600 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق ، والتى أمرت بما سبق.