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الداخلية:انتشال10جثث بحادث غرق معدية كفر الشيخ ونواصل البحث عن ضحايا آخرين

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الداخلية:انتشال10جثث بحادث غرق معدية كفر الشيخ ونواصل البحث عن ضحايا آخرين الداخلية:انتشال10جثث بحادث غرق معدية كفر الشيخ ونواصل البحث عن ضحايا آخرين
قال اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، أن قوات الإنقاذ والأجهزة المعنية انتشلت 10 جثث فى حادث غرق معدية سنديون بكفر الشيخ، مضيفاً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القوات تواصل عمليات البحث بمكان غرق المعدية.

وعلى جانب أخر، أكد الأهالى أن الظلام الدامس بالمنطقة صعب من مهمة رجال الإنقاذ فى العثور على الجثث سريعاَ، وأن قوات الانقاذ يعملون منذ عدة ساعات دون توقف.

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