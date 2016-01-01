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الإنقاذ النهرى يواصل البحث عن مفقودين بحادث معدية كفر الشيخ لمسافات طويلة

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الإنقاذ النهرى يواصل البحث عن مفقودين بحادث معدية كفر الشيخ لمسافات طويلة الإنقاذ النهرى يواصل البحث عن مفقودين بحادث معدية كفر الشيخ لمسافات طويلة
واصلت قوات الإنقاذ النهرى، عمليات البحث عن جثث لضحايا حادث غرق معدية سنديون بكفر الشيخ لأكثر من 4 ساعات متواصلة.

وحرص رجال الإنقاذ النهرى على البحث تحت المياه لمسافات عميقة، فضلا عن اجراء عمليات مسح لاكثر من 200 متر من مكان الحادث ، خوفا أن يكون التيار جرف بعض الجثث.

وساعد الأهالى رجال الانقاذ بدعمهم بكشافات الانارة لمساعدتهم فى البحث فى ظل الظلام الذى يسيطر على المنطقة.

وسادت حالة من الحزن على أهالى المنطقة بأكملها، وسط صراخ وبكاء أهالى الضحايا الذين تجمعوا بالمكان لاستلام جثث ذويهم.

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مصر 365