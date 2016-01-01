"دعم مصر":أعضاء الائتلاف يحددون ترشيحات لجان مجلس النواب الأسبوع المقبل

قال النائب علاء عبد المنعم، القيادى بائتلاف "دعم مصر "، إن أعضاء ائتلاف دعم مصر المنضميين للجان مجلس النواب من المقرر أن يجتمعوا فيما بينهم الأسبوع المقبل لاختيار رئيس ووكلاء لكل لجنة من بين أعضاء الائتلاف وحسم جميع الترشيحات.

وأكد القيادى فى ائتلاف دعم مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد محاصصة داخل الائتلاف للترشيحات على اللجان، لافتاً إلى أن الأعضاء فى الائتلاف سواء مستقلين أو أعضاء الأحزاب هم من سيحددوا المرشحين لرئاسة أو وكالة اللجان فيما بينهم.

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