نائب برلمانى بالزقازيق: أعايش المشكلات لنقلها للتنفيذيين بشكل صحيح

استقبل خالد جعفر مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية، النائب لطفى شحاتة نائب البرلمان عن دائرة مركز الزقازيق، لمناقشة القيادات التعليمية بالإدارة فى أهم المستجدات فى العملية التعليمية.

وقال شحاتة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يسعى للتحرك العملى لتحديد المشاكل التعليمية والوقوف عليها من خلال العاملين فى الحقل التعليمى وسماع الحلل منهم، والعمل على تطويره من خلال طرحه لأصحاب الرؤى فى هذا المجال.

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه ينتهج هذا النهج فى شتى المجالات، وسيبتعد عن السماع والكلام ويتحرك بشكل عملى بعمل زيارات ميدانية لوضع الحلول الجذرية، لافتًا أن لديه مشروعات لدعم التعليم والمعلم والاحتياجات الملحة، وكيفية التعاون ونقل رؤيا المعلمين وآمالهم للفترة المقبلة.

حضر الجلسة السيد عبد الحليم السيد عمارة مدير العلاقات العامة بالإدارة ونقيب المعلمين لجنة ثان الزقازيق، وعبد المنعم فراج مدير التنقلات وعبد الدايم عبد الحميد مدير التعليم الثانوى بالإدارة، ورجب يوسف من التوجيه المالى.

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