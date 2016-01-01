أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

احتفالات فتحاوية تجوب فلسطين بمناسبة الذكرى الـ 51 لإنطلاق الثورة

Google+ Print
احتفالات فتحاوية تجوب فلسطين بمناسبة الذكرى الـ 51 لإنطلاق الثورة احتفالات فتحاوية تجوب فلسطين بمناسبة الذكرى الـ 51 لإنطلاق الثورة
احتفل أعضاء ومواطنون من حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى عدد من المدن الفلسطينية بعد أن أعطى الرئيس محمود عباس إشارة بدء الاحتفالات بالذكرى الـ 51 لإنطلاق الثورة .

فقد احتفل مواطنون فى إقليم جنين بإيقاد شعلة الانطلاقة الـ51 إيذانا ببدء احتفالاتها وذلك فى بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة وذلك بحضور ممثل المحافظ عطا أبو أرميلة ورئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر ومدير الإستخبارات العسكرية حسن قيسية والنائب شامى الشامى وأعضاء من الإقليم والتنظيم فى بلدة يعبد وأعضاء من الإقليم الحركة فى محافظة جنين.

وشهدت محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية حيث أوقد الجماهير هناك شعلة انطلاقة حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" أمام مقر حركة فتح القريب من ساحة كنيسة المهد بحضور شخصيات وطنية وممثلين عن الفصائل الوطنية وأبناء الحركة.

وكانت محافظة طولكرم على موعد مع الاحتفالات حيث أحيا الآلاف من أبناء المحافظة الذكرى الحادية والخسين لانطلاقة حركة فتح خلال مهرجان أقيم فى ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط مدينة طولكرم ورفعوا علم فلسطين ورايات حركة فتح .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365