احتفالات فتحاوية تجوب فلسطين بمناسبة الذكرى الـ 51 لإنطلاق الثورة

احتفل أعضاء ومواطنون من حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى عدد من المدن الفلسطينية بعد أن أعطى الرئيس محمود عباس إشارة بدء الاحتفالات بالذكرى الـ 51 لإنطلاق الثورة .

فقد احتفل مواطنون فى إقليم جنين بإيقاد شعلة الانطلاقة الـ51 إيذانا ببدء احتفالاتها وذلك فى بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة وذلك بحضور ممثل المحافظ عطا أبو أرميلة ورئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر ومدير الإستخبارات العسكرية حسن قيسية والنائب شامى الشامى وأعضاء من الإقليم والتنظيم فى بلدة يعبد وأعضاء من الإقليم الحركة فى محافظة جنين.

وشهدت محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية حيث أوقد الجماهير هناك شعلة انطلاقة حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" أمام مقر حركة فتح القريب من ساحة كنيسة المهد بحضور شخصيات وطنية وممثلين عن الفصائل الوطنية وأبناء الحركة.

وكانت محافظة طولكرم على موعد مع الاحتفالات حيث أحيا الآلاف من أبناء المحافظة الذكرى الحادية والخسين لانطلاقة حركة فتح خلال مهرجان أقيم فى ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط مدينة طولكرم ورفعوا علم فلسطين ورايات حركة فتح .

>