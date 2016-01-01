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وزير خارجية جنوب السودان يصل الخرطوم فى زيارة رسمية

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وزير خارجية جنوب السودان يصل الخرطوم فى زيارة رسمية وزير خارجية جنوب السودان يصل الخرطوم فى زيارة رسمية
وصل إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" مساء أمس الخميس وزير خارجية جنوب السودان برنايا ماريال بنجامين، فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، لبحث ومناقشة العلاقات الثنائية بين الخرطوم وجوبا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال مصدر دبلوماسى سوداني- للموقع الالكترونى "سودان تربيون" مساء أمس إن الهدف من الزيارة هو إجراء اتصالات مكثفة مع عدد من المسئولين بالدولة لتحريك أعمال اللجنة المختصة بين الطرفين لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين جوبا والخرطوم.

وتوقع المصدر الدبلوماسى، مناقشة المباحثات التى سيجريها برنابا الاتفاق الذى تم توقيعه مؤخرا بين رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وقائد التمرد نائبه السابق رياك مشار، بجانب التشاور حول كيفية الوصول إلى وفاق وطنى ينهى الصراع الدامى الذى صاحب نشأة دولة الجنوب، عبر تشكيل حكومة وفاق وطنى.

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