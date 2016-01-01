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18 دولة عربية تُشارك فى مؤتمر التطرف بمكتبة الإسكندرية

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18 دولة عربية تُشارك فى مؤتمر التطرف بمكتبة الإسكندرية 18 دولة عربية تُشارك فى مؤتمر التطرف بمكتبة الإسكندرية
يشارك عدد من الباحثين والمفكرين والكتّاب العرب فى مؤتمر "صناعة التطرف: قراءة فى تدابير المواجهة الفكرية"، الذى سيعقد فى الفترة من 3 إلى 5 يناير 2016 بمكتبة الإسكندرية، ويشهد المؤتمر مشاركة من 18 دولة عربية تضم خبراء فى مجالات التطرف والإرهاب وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والإسلامية.

وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتنسيق مع الأزهر الشريف، ومن المقرر أن يتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات؛ ومنها العلوم الاجتماعية والتطرف والإرهاب والإعلام الجديد، وعرض تجارب العديد من الدول فى مجال المكافحة الفكرية للتطرف والإرهاب.

كما يشارك فى جلسة خاصة بالمؤتمر كل من الدكتور افتخار مالك؛ أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة باث - بريطانيا، والدكتورة فرانشيسكا بيانكانى؛ أستاذة تاريخ الشرق الأوسط والعلاقات الدولية بروما، والدكتور سعيد شحاتة؛ أستاذ العلوم السياسية فى لندن، والدكتور مأمون فندى؛ مدير المعهد العالمى للدراسات الاستراتيجية فى لندن، حيث من المقرر أن يتم طرح قضية الإرهاب وأوروبا فى نقاش مفتوح، وهى إحدى القضايا المطروحة على الصعيد الدولى.

وعلى جانب آخر، سوف يتم الإعلان عن إقامة للمراكز البحثية والفكرية العاملة فى هذا المجال على الصعيد العربى فى آخر أيام المؤتمر، وستقوم هذه المراكز بتقديم خبراتها فى هذا المجال بصورة موسعة.

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مصر 365

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